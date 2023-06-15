Следаки — 23 серия

Криминалисты будут искать пропавшую пенсионерку и погрузятся в японскую культуру – смотрите онлайн сериал Следаки 23 серия от 15.06.2023.

В 23 серии детектива Следаки начальство наградило Дениса премией, что огорчило остальной коллектив. Следователи решили проучить хвастуна и придумали для него испытание. Если он разгадает головоломку, то действительно достоин премии. А если Денис проиграет, он должен извиниться и угостить коллег суши. Чем закончится испытание ради статуса лучшего работника? Смотрите онлайн сериал Следаки 2023.

Криминалисты расследуют исчезновение Галины Степановны. Встревоженная соседка позвонила дочери своей подруги и рассказала, что в квартире Галины происходит что-то странное. Куда скрылась женщина и почему продала жилье? Откуда у безработного владельца появились деньги на покупку квартиры? И почему она требовала оплату исключительно в виде наличных денег? Смотрите сериал Следаки 23 серия от 15.06.2023.

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