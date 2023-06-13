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Следаки — 19 серия

Тренировка айтишника и смертельный квартирный вопрос – смотрите онлайн сериал Следаки 19 серия от 13.06.2023.

В 19 серии Следаки полицейские расследуют убийство пенсионерки, чье тело обнаружила соседка. Женщина уверена, что это преступление совершил зэк, который недавно купил долю квартиры Софии Ивановны. По словам соседки Юрий Чмырев хамил, ел чужую еду и даже украл пенсию жертвы! Неужели бывший преступник отважился на убийство, чтобы получить всю квартиру? Или это жуткая месть мачехе руками сыновей ее умершего мужа? Смотрите онлайн детектив Следаки 1 сезон.

Пока идет расследование, в жизни Саши произошла еще одна любовная неудача. Коллеги решили поддержать парня и наладить его личную жизнь. Что они выдумали? И как айтишник согласится на столь ненавистные ему тренировки? Узнайте прямо сейчас – смотрите сериал Следаки 19 серия от 13.06.2023.

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