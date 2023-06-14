Следаки — 21 серия

Витя проспал всё на свете, а Альбертовна научилась вести прямые эфиры, – смотрите онлайн сериал Следаки 21 серия от 14.06.2023.

В 21 серии детектива Следаки народные криминалисты расследуют загадочное убийство таксиста Игоря Черныша. Тело жертвы обнаружили в ее собственном автомобиле посреди разбитой дороги, которой пользовались только местные жители. Судя по доказательствам, преступление совершил кто-то из последних пассажиров мужчины. Неужели таким жутким образом служба такси устранила конкурента? Кто и зачем угрожал Игорю? И к чему в этой истории ревность? Узнайте прямо сейчас – смотрите сериал Следаки 21 серия от 14.06.2023.

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