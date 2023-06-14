Мы в Facebook Наш Instagram Юмор ICTV Сериалы ICTV
Онлайн Факты Проекты ТВ-Программа ICTV Сериалы
Мы в Facebook Наш Instagram Юмор ICTV Сериалы ICTV
42:34
41:34
41:25
40:45
40:22
41:47
43:07
42:44

Следаки — 21 серия

Витя проспал всё на свете, а Альбертовна научилась вести прямые эфиры, – смотрите онлайн сериал Следаки 21 серия от 14.06.2023.

В 21 серии детектива Следаки народные криминалисты расследуют загадочное убийство таксиста Игоря Черныша. Тело жертвы обнаружили в ее собственном автомобиле посреди разбитой дороги, которой пользовались только местные жители. Судя по доказательствам, преступление совершил кто-то из последних пассажиров мужчины. Неужели таким жутким образом служба такси устранила конкурента? Кто и зачем угрожал Игорю? И к чему в этой истории ревность? Узнайте прямо сейчас – смотрите сериал Следаки 21 серия от 14.06.2023.

Смотрите онлайн сериал Следаки 20 серия

Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь
    ВВЕРХ