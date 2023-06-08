Следаки — 17 серия

В сериале Следаки 17 серия группа преступников пытается привлечь к себе внимание необычным методом. Они преследуют людей, угрожают им и снимают на видео. После они выкладывают эти видео в сеть и набирают огромное количество просмотров. Но какую цель они преследуют?

Герои сериала Следаки 17 серия взялись за дело, когда им позвонил мужчина, обнаруживший одну из жертв банды в парке. Женщину связали, надели ей на шею петлю и сняли на видео. Однако ничего плохого нападавшие с ней не сделали. Ветка обломилась,и она осталась целой и невредимой. Для чего парни снимают эти видео и выкладывают их в сеть? Узнайте прямо сейчас – смотрите сериал Следаки 17 серия от 08.07.2023.

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