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Следаки — 16 серия

Сериал Следаки 16 серия начался с того, что Елена шла на свидание и говорила с подругой по телефону. Девушка надеялась на прекрасный вечер. Этот разговор с подругой был последним. Девушку обнаружили мертвой. Ее задушили, а рядом оставили букет цветов. Неужели парень, позвавший ее на свидание, оказался хладнокровным убийцей? Что могло заставить его задушить девушку во время романтического вечера? Узнайте прямо сейчас.

Тетя Зина очень любит сплетничать. В 16 серии сериала Следаки она услышала, что кто-то из оперативников скоро получит повышение по службе. Она поспешила поделиться новостью, и слух быстро распространился. Но кто же получит повышение? Смотрите в сериале Следаки 16 серия.

Смотрите онлайн сериал Следаки 15 серия

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