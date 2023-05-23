Следаки — 2 серия

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С Витей творится что-то странное – парень начал изучать восточные единоборства. Неужели он решил овладеть еще одним важным навыком для службы? Это точно не про Витю. Оказалось, что восточными единоборствами он хочет покорить девушку мечты, с которой познакомился в интернете. Более того, чтобы понравиться ей, Витя во 2 серии сериала Следаки соврал, что занимался каратэ 15 лет. Вот это он в беду попал… Но Витя не ищет легких путей, поэтому начинает быстрое освоение каратэ. Получится ли из него профессиональный каратист за несколько дней? Узнайте прямо сейчас!

Олег и Татьяна расследуют загадочное тройное убийство – лифт с тремя людьми, который был ранее поврежден, упал в лифтовую шахту. На кого охотился злоумышленник? Расследуйте преступление вместе с лучшими следователями – смотрите онлайн детектив Следаки 2 серия от 23.05.2023 на сайте ICTV.

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