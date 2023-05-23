Слідаки – 1 серія

Новий іронічний детектив ICTV вже доступний до перегляду на нашому сайті – дивіться онлайн серіал Слідаки 1 серія від 23.05.2023. Разом зі слідчими розкривайте заплутані справи та насолоджуйтеся поліційною романтикою!

Увесь відділок не може прийти в себе після жахливої новини – поліграфологиню Ларису Марченко вбили смертельним пострілом у серце просто під час вечірньої пробіжки. Хто та за що вбив жінку? Можливо, вона була замішана в темних справах? Дізнайтеся просто зараз!

У 1 серії детективу Слідаки слідчі допитали молодшу сестру Лариси. Дівчина розповіла про підозрілу зустріч сестри із чоловіком, який чекав на неї біля дому . Невідомий у люті напав на поліграфологиню зі звинуваченнями, мовляв, вона допомогла справжньому злочинцю уникнути відповідальності. Про кого йде мова? Невже Лариса Марченко за гроші виправдовувала зловмисників? Не пропустіть розслідування вбивства поліграфологині – дивіться онлайн серіал Слідаки 1 серія від 23.05.2023 на сайті ICTV.

Дивіться онлайн серіал Слідаки