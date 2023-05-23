Следаки — 1 серия

Новый ироничный детектив ICTV уже доступен к просмотру на нашем сайте – смотрите онлайн сериал Следаки 1 серия от 23.05.2023. Вместе со следователями раскрывайте запутанные дела и наслаждайтесь полицейской романтикой!

Весь отдел не может прийти в себя после ужасной новости – полиграфолога Ларису Марченко убили смертельным выстрелом в сердце прямо во время вечерней пробежки. Кто и за что убил женщину? Возможно, она была замешана в темных делах? Узнайте прямо сейчас!

В 1 серии детектива Следаки следователи допросили младшую сестру Ларисы. Девушка рассказала о подозрительной встрече сестры с мужчиной, который ждал ее возле дома. Неизвестный в ярости напал на полиграфолога с обвинениями, мол, она помогла настоящему преступнику избежать ответственности. О ком идет речь? Неужели Лариса Марченко за деньги оправдывала злоумышленников? Не пропустите расследование убийства полиграфолога – смотрите онлайн сериал Следаки 1 серия от 23.05.2023 на сайте ICTV.

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