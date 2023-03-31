Олег Иваница о съемках в сериале «Участковый с ДВРЗ-3» и творческих планах на будущее

В любимом ироническом детективе миллионов украинцев «Участковый с ДВРЗ-3» Олег Иваница сыграл главного преступника по кличке «Хозяин», который держит весь район ДВРЗ. И пока зрители наблюдают за его персонажем в сериале, сам актер защищает Украину от врага на Востоке. Как проходили съемки в сериале, скучает ли Олег Иваница по мирной жизни, а также о том, какие творческие планы актер имеет после победы — читайте дальше.

– Сейчас в эфире канала ICTV2 третий сезон «Участкового с ДВРЗ», к которому присоединились и вы. Это было гармоничное вливание в сдружившийся коллектив?

– Многих людей, работающих над этим проектом, я знал, мне было приятно с ними снова встретиться на съемочной площадке. И вообще приятно работать на таком сериале. К тому времени я уже лет пять полностью перешел на украинский язык. И когда запускались какие-то нормальные украиноязычные проекты, очень этому радовался.

Мог даже сделать уступки по гонорару, потому что понимаю: украиноязычный продукт нам очень нужен. Поэтому рад, что смог присоединиться к «Участковому…».

– Какой эпизод на съемках запомнился больше всего?

– Мне нравилось сниматься в ресторане, когда по сценарию к моему герою-бандиту приходили просители. Порой локация очень сильно помогает. И вот как раз там мне было очень удобно.

– Вам сейчас интересно, что там происходит в мирной жизни – какие рейтинги «Участкового с ДВРЗ», проходят ли сейчас кастинги в кино? Или победа превыше всего?

– Конечно, я скучаю по мирной жизни. Однако не могу сказать, что меня очень интересуют какие-то тенденции этой жизни. Хотя когда мы находились на севере страны, нас отпускали раз в месяц в увольнение. И это было огромное удовольствие – вернуться в мирный город, увидеть мирных людей, иметь возможность зайти в кафе и выбрать кофе – лате, капучино, принять душ… Простые вещи! Но ты начинаешь ценить их гораздо больше. А вообще сам вид мирного города – это уже счастье.

– Вы не только актер, но и сценарист. То, что вы сейчас переживаете, повлияет на темы и сюжеты ваших будущих сценариев? Может, это будут какие-нибудь более глубокие, более серьезные истории? Или на военную тематику…

– Наверное, и о войне в том числе.

Один толковый режиссер мне сказал, что чем больше жизненного опыта у сценариста и актера, тем точнее он может передать разные грани человеческой души. Тот опыт, который я получаю на войне, мне точно поможет.

Не могу сказать, что стану поклонником только военной тематики или суровых драм. Уже сейчас, например, есть задумки. И это, скорее, комедия. Не смотря на весь драматизм ситуации, у нас на фронте достаточно много юмора, особенно черного. Помню, смотрел украинскую комедию «Наши котики» – там авторы прошлись по многим серьезным темам, но получилось очень круто: и остро, и смешно, и порой драматично. Возможно, и я попробую себя в таком жанре. Но это уже – после победы…

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