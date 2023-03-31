Олег Іваниця про зйомки в серіалі “Дільничний з ДВРЗ-3” та творчі плани на майбутнє

В улюбленому іронічному детективі мільйонів українців “Дільничний з ДВРЗ-3” Олег Іваниця зіграв головного злочинця на прізвисько “Хазяїн”, який тримає увесь район ДВРЗ. І поки глядачі спостерігають за його персонажем в серіалі, сам актор нині захищає Україну від ворога на Сході. Як проходили зйомки в серіалі, чи сумує Олег Іваниця за мирним життям, а також про те, які творчі плани має актор після перемоги – читайте далі.

– Зараз в ефірі каналу ICTV2 третій сезон “Дільничного з ДВРЗ”, до якого долучилися й ви. Це було гармонійне влиття в колектив, що здружився?

– Багатьох людей, які працюють над цим проєктом, я знав, мені було приємно з ними знову зустрітися на знімальному майданчику. Та й взагалі приємно працювати на такому серіалі. На той час я вже років п’ять як повністю перейшов на українську мову. І коли запускалися якісь притомні україномовні проєкти, дуже цим тішився.

Міг навіть зробити поступки по гонорару, бо розумію, що україномовний продукт дуже нам потрібний. Тому радий, що мав змогу долучитися до “Дільничного…”.

– Який епізод на зйомках запам’ятався найбільше?

– Мені подобалося зніматися в ресторані, коли по сценарію до мого героя-бандита приходили прохачі. Часом локація дуже сильно допомагає. І ось якраз там мені було дуже комфортно.

– Вам зараз цікаво, що там відбувається у мирному житті – які рейтинги “Дільничного з ДВРЗ”, чи проходять зараз якість кастинги в кіно? Чи перемога понад усе?

– Звичайно, я сумую за мирним життям. Однак не можу сказати, що дуже мене цікавлять якісь тенденції цього життя. Хоча коли ми перебували на півночі країни, нас відпускали раз на місяць у звільнення. І це було величезне задоволення – повернутися в мирне місто, побачити мирних людей, мати змогу зайти в кав’ярню і вибрати каву – лате чи капучіно, прийняти душ… Прості речі! Але ти починаєш цінувати їх набагато більше. А взагалі сам вигляд мирного міста – це вже щастя.

– Ви не тільки актор, але й сценарист. Те, що зараз переживаєте, вплине на теми й сюжети ваших майбутніх сценаріїв? Може, це будуть якісь більш глибші, серйозніші історії? Чи на воєнну тематику…

– Напевно, і про війну в тому числі.

Один толковий режисер мені сказав, що чим більше життєвого досвіду у сценариста і актора, тим точніше він може передати різні грані людської душі. Той досвід, який я отримую на війні, точно мені допоможе.

Не можу сказати, що стану прихильником тільки військової тематики чи сурових драм. Вже зараз, наприклад, є задумки. І це, скоріше, комедія. Не дивлячись на весь драматизм, у нас тут досить багато гумору, особливо чорного. Пам’ятаю, колись дивився українську комедію “Наші котики” – там автори пройшлися по багатьох серйозних темах, але вийшло дуже круто: і гостро, і смішно, і часом драматично. Можливо, і я спробую себе в такому жанрі. Але то вже – після перемоги…

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