Морская полиция. Черноморск – 19 серия

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Неизвестные обокрали музей и забрали драгоценностей на тысячи долларов. К поиску преступников подключают морскую полицию, хотя это и не входит в их компетенцию. В ходе расследования Егор выясняет, где могут быть грабители. В сериале ICTV Морская полиция. Черноморск Егор и Серж отправляются на задержание и попадают в перестрелку. Спасти жизнь ребят должен Егор. Никто из них не подозревает, что грабители – только исполнители преступления. А за ними стоит очень влиятельный заказчик. Смогут ли они разоблачить целую преступную схему? Чтобы узнать, смотрите детектив ICTV Морская полиция. Черноморск 19 серия.

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