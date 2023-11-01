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Морская полиция. Черноморск – 15 серия

Смотрите прямо сейчас ироничный экшн-детектив Морская полиция. Черноморск 15 серия на сайте Сериалы ICTV!

В новой серии боевика полицейские поменяются ролями с пострадавшими. На этот раз придется спасать капитана Мельниченко. Во время патрулирования он остановится возле яхты своего друга Алексея, не зная, что тот вместе с дочерью находятся в заложниках. Теперь Дмитрия тоже удерживают на яхте. В сериале ICTV Морская полиция. Черноморск 15 серия Серж и Егор даже не знают, что их коллегу нужно спасать. Только благодаря упрямству Ковальчука они выходят на след жены Алексея, которая как раз собирает деньги на выкуп. Она очень волновалась за родных и поэтому решила выполнить требования преступников. Теперь Егор и Серж имеют мало времени, чтобы спасти заложников. Удастся ли им обвести вокруг пальца похитителей? Покажет комедийный боевик Морская полиция. Черноморск 15 серия.

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