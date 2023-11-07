Морская полиция. Черноморск – 20 серия

Смотрите онлайн комедийный детектив Морская полиция. Черноморск 20 серия от 07.11.2023, в котором Ксения и Дмитрий собираются пожениться. Девушка уже даже принялась выбирать себе свадебное платье, однако будущий союз ставят под сомнение даже ее подруги. Почему вдруг Кэп решил жениться на Ксении, которую до недавнего времени даже не замечал?

Жизнь Марины Эдуардовны в опасности. Ее похищает криминальный авторитет Гриб, сразу выдвигающий требования правоохранителям. Они должны освободить из тюрьмы Варламова, предоставить ему авто и не следить в дальнейшем за его передвижениями. Это дело наконец-то заставит Марину разобраться в своих чувствах к Кэпу в сериале Морская полиция. Черноморск 20 серия от 07.11.2023.

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