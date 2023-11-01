Морская полиция. Черноморск – 14 серия

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В украинском детективе неизвестные начали оглушать рыбу взрывчаткой. Это строго запрещено законом, поэтому полицейские берутся за поиски преступников. Во время патрулирования они задержали местного рыбака Никоса. Он утверждает, что стал случайным свидетелем преступления, однако Кэп вынужден задержать его. Из-за личных связей Егора с внучкой задержанного Соней его отстранили от дела. В сериале ICTV Морская полиция. Черноморск 14 серия Ковальчук начинает собственное расследование. Соня очень обижена на него и даже знакомит парня со своим женихом. Несмотря на все это, Егор очень старается спасти Никоса, ведь уверен в его непричастности. Не мешают ли чувства полицейскому быть беспристрастным и справедливым? И сможет ли он разобраться, кто на самом деле виноват? Покажет боевик Морская полиция. Черноморск 14 серия.

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