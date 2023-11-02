Морская полиция. Черноморск – 16 серия

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Целую неделю в Черноморске будет проходить кинофестиваль. Полицейские не очень рады, ведь на мероприятие приехало много звезд и посетителей. А чем больше людей, тем вероятнее произойдет какая-то беда. Так и произошло. Во время отдыха на море похитили двух известных актеров. В комедийном боевике ICTV Морская полиция. Черноморск 16 серия Серж, Дмитрий и Егор будут разыскивать пропавших звезд. Но парням придется разделиться, и один из них попадет в беду. Смогут ли полицейские спасти коллегу и найти пропавших актеров? Покажет детектив ICTV Морская полиция. Черноморск 16 серия.

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