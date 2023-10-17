Море пригод серед своїх: сьогодні ICTV2 покаже масштабну премʼєру «Морська поліція. Чорноморськ»

17 жовтня о 20:00 на ICTV2 відбудеться довгоочікуване повернення серіалу, перерваного повномасштабним вторгненням – «Морська поліція. Чорноморськ». Легка комедійна премʼєра про пригоди поліцейських на воді сповнить глядачів запалу з просторів українського Чорноморʼя і нагадає: море обов’язково буде!

20-серійний україномовний іронічний детектив розкаже про пригоди як на службі, так і поза її межами трьох абсолютно різних, але по-своєму харизматичних поліцейських морської поліції – лейтенанта Ковальчука, сержанта Левіна та капітана Мельниченко. Головні ролі зіграють Дмитро Сова, Григорій Бакланов та Юрій Дяк.

Опинившись разом на службі, поліцейські намагатимуться спрацюватися разом, хоч їхні погляди на роботу дуже відрізнятимуться. Суворий, але справедливий капітан Кеп звик вирішувати все грубою силою. Легковажний бабій Серж дивиться на будь-яку ситуацію з гумором. А молодий та недосвідчений Єгор дивує нових колег своїм інтелектом та ерудицією. Разом трійця протистоятиме місцевому наркобарону, встряватиме у перестрілки, ганятиметься за злочинцями та битиметься з бандитами на тлі українських фавел.

“Наші герої – це українські мушкетери, що дивляться за порядком на прибережних районах сонячного півдня України. З ними ви опинетеся на наших рідних просторах Одещини, відчуєте літній бриз і обовʼязково сповнитеся запалом від пригод біля Чорного моря. Це легкий, комедійний серіал для спокійного вечора, для відпочинку, для перегляду з близькими”, – розповідає про премʼєру виконавець головної ролі Юрій Дяк.

Серіал знімали до повномасштабного вторгнення, влітку 2021 року, в містечку Чорноморськ Одеської області. У добре відомому курортному містечку команда зважилася на складні технологічні зйомки з трюками і погонями у відкритому морі.

Також ролі виконуватимуть Тетяна Малкова, Олександр Форманчук, Георгій Делієв, Тетяна Злова, Валерія Товстолєс. Цікаво, що головний актор серіалу, зірка «Кайдашів» Григорій Бакланов, у детективі знімався зі своєю дружиною Анастасією Цимбалару. Подружжя зіграло романтичні стосунки у кадрі.

Не пропустіть прем’єру 17 жовтня о 20:00 на телеканалі ICTV2.