Дільничний з ДВРЗ – 3 сезон – 12 серія

Серіал Дільничний з ДВРЗ 3 сезон 12 серія дивитись онлайн на сайті Серіали ICTV! В одній із квартир ДВРЗ пролунали постріли. Ситуація типова: чоловік застав дружину в обіймах коханця. Поки Бондар приїхав на місце злочину – усі троє загадково зникли. Чим закінчиться ця історія? Тим часом, кримінальні розбірки на районі набирають ще більш серйозних обертів. Хазяїн найняв професійного кілера Рудольфа, аби вбити Шамрила. Чи вдасться це йому? Дивіться просто зараз в серіалі Дільничний з ДВРЗ 3 сезон 12 серія.

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