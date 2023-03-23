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Участковый с ДВРЗ – 3 сезон – 12 серия

Сериал Участковый с ДВРЗ 3 сезон 12 серия смотреть онлайн на сайте Сериалы ICTV! В одной из квартир ДВРЗ раздались выстрелы. Ситуация типичная: муж застал жену в объятиях любовника. Пока Бондарь приехал на место преступления – все трое загадочно исчезли. Чем закончится эта история? Между тем, криминальные разборки на районе набирают еще более серьезные обороты. Хозяин нанял профессионального киллера Рудольфа, чтобы убить Шамрыло. Удастся ли ему это? Смотрите прямо сейчас в сериале Участковый с ДВРЗ 3 сезон 12 серия.

Смотрите онлайн: Участковый с ДВРЗ 3 сезон 11 серия

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