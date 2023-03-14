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41:35

Дільничний з ДВРЗ – 3 сезон – 2 серія

Серіал Дільничний з ДВРЗ 3 сезон 2 серія дивитись онлайн на сайті Серіали ICTV! Головному герою знову не вдається перевестися в центр. Цього разу в Бондаря серйозні проблеми: його відсторонили від справ, оскільки Шамрило надіслав до прокуратури запис, де видно його побиття дільничним. Тепер під загрозою знаходиться не лише робота, а й свобода та особисте життя Сергія. Саша втомилася від проблем та роботи коханого. Чи покине вона Бондаря в такий скрутний час? Та чим закінчиться історія із Шамрило? Дивіться просто зараз в серіалі Дільничний з ДВРЗ 3 сезон 2 серія.

Дивіться онлайн: Дільничний з ДВРЗ 3 сезон 1 серія

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