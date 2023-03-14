Участковый с ДВРЗ – 3 сезон – 2 серия

Сериал Участковый с ДВРЗ 3 сезон 2 серия смотреть онлайн на сайте Сериалы ICTV! Главному герою снова не удается перевестись в центр. На этот раз у Бондаря серьезные проблемы: его отстранили от дел, поскольку Шамрыло направил в прокуратуру запись, где видно его избиение участковым. Теперь под угрозой находится не только работа, но и свобода и личная жизнь Сергея. Саша устала от проблем и работы любимого. Оставит ли она Бондаря в такое трудное время? Но чем закончится история с Шамрыло? Смотрите прямо сейчас в сериале Участковый с ДВРЗ 3 сезон 2 серия.

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