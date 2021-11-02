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Video: Пес 6 сезон. 26 серия

В 26 серии 6 сезона наши герои берутся за расследование об убийстве автомеханика Василия Марновского. Его тело обнаружил родной брат и сразу же вызвал подозрения. Дело в том, что недавно умер отец братьев, а это значит, что могла начаться жестокая борьба за наследство. Неужели ради денег можно убить родного брата? Кроме этого, Гнездилов хочет завести домашнее животное и вместе расследовать дела, как Максимов и Пес. Неужели он решиться завести собаку? Смотрите сериал Пес 6 сезон 26 серия прямо сейчас на нашем сайте! Смотрите также: Пес 6 сезон 25 серия

Пес 6 сезон. 26 серия
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В 26 серии 6 сезона наши герои берутся за расследование об убийстве автомеханика Василия Марновского. Его тело обнаружил родной брат и сразу же вызвал подозрения. Дело в том, что недавно умер отец братьев, а это значит, что могла начаться жестокая борьба за наследство. Неужели ради денег можно убить родного брата?

Кроме этого, Гнездилов хочет завести домашнее животное и вместе расследовать дела, как Максимов и Пес. Неужели он решиться завести собаку? Смотрите сериал Пес 6 сезон 26 серия прямо сейчас на нашем сайте!

Смотрите также: Пес 6 сезон 25 серия

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ICTV / Серіали ICTV / Пес 6 сезон. 26 серия / 02.11.2021 21:30
02.11.2021 21:30

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