В 26 серии 6 сезона наши герои берутся за расследование об убийстве автомеханика Василия Марновского. Его тело обнаружил родной брат и сразу же вызвал подозрения. Дело в том, что недавно умер отец братьев, а это значит, что могла начаться жестокая борьба за наследство. Неужели ради денег можно убить родного брата?

Кроме этого, Гнездилов хочет завести домашнее животное и вместе расследовать дела, как Максимов и Пес. Неужели он решиться завести собаку? Смотрите сериал Пес 6 сезон 26 серия прямо сейчас на нашем сайте!

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