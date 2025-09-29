Коп з минулого 5 сезон 2 серия – смотреть онлайн сериал Коп из прошлого

Погрузитесь в мир уголовных дел, где интуиция и опыт ценятся больше любых гаджетов! Смотрите онлайн детективный сериал Коп з минулого 5 сезон 2 серия от 29.09.2025 на сайте ICTV2 – вас ждет новое дело, в котором каждая мелочь может стать ключом к разгадке. Не пропустите!

Во второй серии детектива ICTV2 Коп з минулого 5 сезон капитан Долин и его напарник лейтенант Сыроед расследуют убийство игрока в покер с темным прошлым. Его тело случайно находит местная пьяница у водоема в городском парке. Отец погибшего подозревает, что за этим стоят долги и криминальные связи. Однако параллельно с этим расследованием начинается настоящее давление на окружение Долина: в бар его подруги Сашки приходят проверки, а Ксению обвиняют в плагиате – и все это из-за анонимных жалоб.

Узнайте прямо сейчас, кто стоит за убийством игромана? Связаны ли эти заказушные проверки с врагом Долина из прошлого? И как далеко готов зайти неведомый враг, который играет против него по новым, но очень опасным правилам? Ответы на все эти вопросы уже ждут вас! Смотрите онлайн детективный сериал Коп з минулого 5 сезон 2 серия от 29.09.2025 на сайте ICTV2 – будет жарко!

