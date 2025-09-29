Коп з минулого 5 сезон 2 серія – дивитись онлайн серіал Коп з минулого

Пориньте у світ кримінальних справ, де інтуїція й досвід важать більше за будь-які гаджети! Дивіться онлайн детективний серіал Коп з минулого 5 сезон 2 серія від 29.09.2025 на сайті ICTV2 – на вас чекає нова справа, в якій кожна дрібниця може стати ключем до розгадки. Не пропустіть!

У другій серії детектива ICTV2 Коп з минулого 5 сезон капітан Долін та його напарник лейтенант Сироїд розслідують вбивство гравця у покер із темним минулим. Його тіло випадково знаходить місцева п’яничка біля водойми в міському парку. Батько загиблого підозрює, що за цим стоять борги та кримінальні зв’язки. Однак паралельно з цим розслідуванням починається справжній тиск на оточення Доліна: у бар його подруги Сашки приходять перевіряючі, а Ксенію звинувачують у плагіаті – і все це за анонімними скаргами.

Дізнайтеся просто зараз, хто стоїть за вбивством ігромана? Чи пов’язані ці невипадкові перевірки з ворогом Доліна з минулого? І як далеко готовий зайти невідомий ворог, який грає проти нього за новими, але дуже небезпечними правилами? Відповіді на всі ці запитання вже чекають на вас! Дивіться онлайн детективний серіал Коп з минулого 5 сезон 2 серія від 29.09.2025 на сайті ICTV2 – буде гаряче!

Коп з минулого 5 сезон 1 серія

Коп з минулого 5 сезон

Коп з минулого