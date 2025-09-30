Коп з минулого 5 сезон 3 серия – смотреть онлайн сериал Коп из прошлого

Станьте свидетелем запутанных преступлений, где каждый шаг – ловушка, а правда скрывается за фальшивыми масками! Смотрите онлайн детективный сериал Коп з минулого 5 сезон 3 серия от 30.09.2025 на сайте ICTV2!

На этот раз Долину придется столкнуться не только с профессиональной загадкой, но и с личными ударами. В 3 серии детектива ICTV2 Коп з минулого 5 сезон капитан Долин продолжает расследовать подозрительное появление нового ухажера Малиновской и пытается выяснить, кто шантажирует Христю. В то же время команда следователей получает вызов на место преступления – в собственном доме убит Виталий Богданович, известный IT-специалист. На первый взгляд – все просто. Но с каждой новой деталью дело становится все сложнее.

У жертвы оказывается двойная жизнь, связанная со взломами паролей и IT-компанией. А найденная на месте преступления записная книжка может вывести следователей на убийцу или завести в тупик. Тем временем жизнь героя детектива ICTV2 усложняется еще больше. Ксению обвиняют в плагиате, и неизвестный снова пытается разрушить все, что для капитана имеет значение. Узнайте прямо сейчас, кто стоит за убийством программиста? Какие тайны скрывает его прошлое? И успеет ли Долин защитить своих близких? Смотрите онлайн детективный сериал Коп з минулого 5 сезон 3 серия от 30.09.2025 на сайте ICTV2!

