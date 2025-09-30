Коп з минулого 5 сезон 3 серія – дивитись онлайн серіал Коп з минулого

Станьте свідком заплутаних злочинів, де кожен крок – пастка, а правда ховається за фальшивими масками! Дивіться онлайн детективний серіал Коп з минулого 5 сезон 3 серія від 30.09.2025 на сайті ICTV2!

Цього разу Доліну доведеться зіткнутися не лише з професійною загадкою, а й з особистими ударами. У 3 серії детектива ICTV2 Коп з минулого 5 сезон капітан Долін продовжує розслідувати підозрілу появу нового залицяльника Малиновської та намагається з’ясувати, хто шантажує Христю. Водночас команда слідчих отримує виклик на місце злочину – у власному будинку вбито Віталія Богдановича, відомого IT-фахівця. На перший погляд – усе просто. Та з кожною новою деталлю справа стає складнішою.

У жертви виявляється подвійне життя, пов’язане зі зламами паролів і IT-компанією. А знайдений на місці злочину записник може вивести слідчих на вбивцю або завести в глухий кут. Тим часом життя героя детектива ICTV2 ускладнюється ще більше. Ксенію звинувачують у плагіаті, і невідомий знову намагається зруйнувати все, що для капітана має значення. Дізнайтеся просто зараз, хто стоїть за вбивством програміста? Які таємниці приховує його минуле? І чи встигне Долін захистити своїх близьких? Дивіться онлайн детективний серіал Коп з минулого 5 сезон 3 серія від 30.09.2025 на сайті ICTV2!

