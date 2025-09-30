Коп з минулого 5 сезон 4 серия – смотреть онлайн сериал Коп из прошлого

Интриги, двойная жизнь и угрозы, которые подкрадываются из тени, – уже ждут вас! Смотрите онлайн увлекательный детективный сериал Коп з минулого 5 сезон 4 серия от 30.09.2025 на сайте ICTV2!

Герой детектива ICTV2 Коп з минулого 5 сезон рассказывает Кулиничу, что вышел на анонима, который угрожает Сашке и Ксении. Но кроме загадочных следов, ведущих в Киев, – больше ничего. Все ниточки обрываются… А опасность только растет. Кто-то влиятельный следит за каждым шагом Долина – и охота уже началась.

Параллельно команда детективов сериала ICTV2 получает новое дело: в собственной квартире найден мертвым официант Егор Гарматный. На первый взгляд – обычная жертва без врагов и тайн. Но следствие открывает шокирующие факты: днем он подавал кофе, а ночью работал крупье в подпольном казино! Тем временем Саша и Ксения приходят к выводу – настоящая мишень анонима не они, а сам Долин. Кто преследует капитана? Успеет ли он раскрыть правду, прежде чем враг нанесет удар с новой силой? И неужели двойная жизнь стала для Егора фатальной? Смотрите онлайн детективный сериал Коп з минулого 5 сезон 4 серия от 30.09.2025 на сайте ICTV2 и следите за тайнами, которые становятся все более опасными!

Коп з минулого 5 сезон 3 серия

Коп з минулого 5 сезон

Коп з минулого