Коп з минулого 5 сезон 4 серія – дивитись онлайн серіал Коп з минулого

Інтриги, подвійне життя і небезпеки, що підкрадаються з тіні, – вже чекають на вас! Дивіться онлайн захопливий детективний серіал Коп з минулого 5 сезон 4 серія від 30.09.2025 на сайті ICTV2!

Герой детектива ICTV2 Коп з минулого 5 сезон розповідає Кулінічу, що вийшов на аноніма, який погрожує Сашці та Ксенії. Але крім загадкових слідів, що ведуть у Київ, – більше нічого. Всі ниточки обриваються… А загроза тільки зростає. Хтось впливовий стежить за кожним кроком Доліна – і полювання вже почалося.

Паралельно команда детективів серіалу ICTV2 отримує нову справу: у власній квартирі знайдено мертвим офіціанта Єгора Гарматного. На перший погляд – звичайна жертва без ворогів і таємниць. Але слідство відкриває шокуючі факти: вдень він подавав каву, а вночі працював круп’є у підпільному казино! Тим часом Сашка й Ксенія приходять до висновку – справжня мішень аноніма не вони, а сам Долін. Хто переслідує капітана? Чи встигне він розкрити правду, перш ніж ворог завдасть удару з новою силою? І невже подвійне життя стало для Єгора фатальним? Дивіться онлайн детективний серіал Коп з минулого 5 сезон 4 серія від 30.09.2025 на сайті ICTV2 та слідкуйте за таємницями, що стають дедалі небезпечнішими!

