Коп з минулого 5 сезон 5 серия – смотреть онлайн сериал Коп из прошлого

Не пропустите увлекательную криминальную загадку, где каждая подсказка – это обман, а тишина клиники скрывает смертельно опасную правду! Смотрите онлайн детективный сериал Коп з минулого 5 сезон 5 серия от 01.10.2025 на сайте ICTV2!

В 5 серии детектива ICTV2 Коп з минулого капитан Долин и лейтенант Сыроед оказываются в эпицентре резонансного дела – в частной психиатрической клинике для состоятельных пациентов находят мертвой женщину. Жертва – Алла Нечипоренко, пациентка со сложной историей, смерть которой оказывается далеко не случайной. Пока Сыроед ведет допрос подозреваемой, след неожиданно выводит его на родного брата погибшей. Семейные секреты, конфликты и замалчиваемые обиды выходят на поверхность…

Но в самый разгар расследования Долин теряет сознание и попадает в больницу. Что произошло? Стресс или что-то гораздо серьезнее? Тем временем Христя ведет себя все страннее, а ее молчание вызывает все больше вопросов. Узнайте прямо сейчас, кто на самом деле убил Аллу? Почему клиника скрывает некоторые факты? И сможет ли Долин вовремя собрать силы, чтобы не дать преступлению сойти с рук? Смотрите онлайн детективный сериал Коп з минулого 5 сезон 5 серия от 01.10.2025 на сайте ICTV2 и не пропустите финал этой напряженной истории!

