Коп з минулого 5 сезон 5 серія – дивитись онлайн серіал Коп з минулого

Не пропустіть захопливу кримінальну загадку, де кожна підказка – це обман, а тиша клініки приховує смертельно небезпечну правду! Дивіться онлайн детективний серіал Коп з минулого 5 сезон 5 серія від 01.10.2025 на сайті ICTV2!

У 5 серії детектива ICTV2 Коп з минулого капітан Долін та лейтенант Сироїд опиняються в епіцентрі резонансної справи – у приватній психіатричній клініці для заможних пацієнтів знаходять мертвою жінку. Жертва – Алла Нечипоренко, пацієнтка зі складною історією, смерть якої виявляється далеко не випадковою. Поки Сироїд веде допит підозрюваної, слід несподівано виводить його на рідного брата загиблої. Родинні секрети, конфлікти та замовчувані образи виходять на поверхню…

Та в самий розпал розслідування Долін непритомніє і потрапляє до лікарні. Що сталося? Стрес чи щось значно серйозніше? Тим часом Христя поводиться все дивніше, а її мовчання викликає дедалі більше запитань. Дізнайтеся просто зараз, хто насправді вбив Аллу? Чому клініка приховує деякі факти? І чи зможе Долін вчасно зібрати сили, аби не дати злочину зійти з рук? Дивіться онлайн детективний серіал Коп з минулого 5 сезон 5 серія від 01.10.2025 на сайті ICTV2 та не пропустіть фінал цієї напруженої історії!

