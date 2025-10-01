Коп з минулого 5 сезон 6 серия – смотреть онлайн сериал Коп из прошлого

Не пропустите новое запутанное дело, где каждая деталь – ловушка, а правда скрывается за маской обычной случайности! Смотрите онлайн детективный сериал Коп з минулого 5 сезон 6 серия от 01.10.2025 на сайте ICTV2!

В 6 серии детектива ICTV2 Коп з минулого капитан Долин и лейтенант Сыроед берутся за расследование загадочного убийства – тело владельца магазина нишевой парфюмерии Евгения Гончара находит дворник… в мусорном контейнере. Документы и деньги при нем. Следов борьбы – нет. Что произошло на самом деле? И почему преступление не похоже на ограбление?

Тем временем полковник Кулинич попадает в ДТП вместе со своей возлюбленной. А хуже всего то, что виновник аварии скрылся. Герой детектива Коп з минулого 5 сезон подозревает: это было покушение. И за ним стоит тот самый невидимый враг, который охотится на него уже давно… Узнайте прямо сейчас, кто и зачем убил Евгения Гончара? Было ли нападение на Кулинича заранее спланированным? И сможет ли Долин остановить врага, прежде чем прольется новая кровь? Смотрите онлайн детективный сериал Коп з минулого 5 сезон 6 серия от 01.10.2025 на сайте ICTV2 – развязка будет неожиданной!

