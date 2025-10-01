Коп з минулого 5 сезон 6 серія – дивитись онлайн серіал Коп з минулого

Не пропустіть нову заплутану справу, де кожна деталь – пастка, а правда ховається за маскою звичайної випадковості! Дивіться онлайн детективний серіал Коп з минулого 5 сезон 6 серія від 01.10.2025 на сайті ICTV2!

У 6 серії детектива ICTV2 Коп з минулого капітан Долін і лейтенант Сироїд беруться за розслідування загадкового вбивства – тіло власника магазину нішевої парфумерії Євгена Гончара знаходить двірник… у сміттєвому контейнері. Документи й гроші при ньому. Слідів боротьби – немає. Що сталося насправді? І чому злочин не схожий на пограбування?

Тим часом полковник Кулініч потрапляє у ДТП разом зі своєю коханою. А найгірше те, що винуватець аварії втік. Герой детектива Коп з минулого 5 сезон підозрює: це був замах. І за ним стоїть той самий невидимий ворог, який полює на нього вже давно… Дізнайтеся просто зараз, хто й навіщо вбив Євгена Гончара? Чи був напад на Кулініча заздалегідь спланованим? І чи зможе Долін зупинити ворога, перш ніж проллється нова кров? Дивіться онлайн детективний серіал Коп з минулого 5 сезон 6 серія від 01.10.2025 на сайті ICTV2 – розв’язка буде несподіваною!

