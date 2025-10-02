Коп з минулого 5 сезон 7 серия – смотреть онлайн сериал Коп з минулого

Не пропустите новое дело, где правда скрывается в тени, а каждая зацепка – лишь часть опасной игры! Смотрите онлайн детективный сериал Коп з минулого 5 сезон 7 серия от 02.10.2025 на сайте ICTV2!

В 7 серии детектива ICTV2 Коп з минулого 5 сезон капитан Долин и лейтенант Сыроед расследуют загадочную смерть Раисы Уманской. Тело жертвы, отравленное выхлопными газами, находят в гараже. Выглядит, как самоубийство, но с записей видеокамер стерты все следы. Нитки дела ведут в прошлое, которое кто-то тщательно пытается скрыть.

Тем временем полковник Кулинич получает флешку от СБУ с компроматом на виновника резонансной аварии. Но когда Долин просматривает запись,он не узнает в водителе своего врага. Это новый поворот, который меняет все. А еще во время свидания с Мартой герой комедийного детектива случайно встречает Малиновскую и попадает в неловкую ситуацию… Узнайте прямо сейчас, кто на самом деле убил Раису Уманскую? Был ли ее скрытый роман мотивом для преступления? И кто пытается замести следы аварии Кулинича? Смотрите онлайн детективный сериал Коп з минулого 5 сезон 7 серия от 02.10.2025 на сайте ICTV2 – разгадка будет громкой!

