Коп з минулого 5 сезон 7 серія – дивитись онлайн серіал Коп з минулого

Не пропустіть нову справу, де правда ховається в тіні, а кожна зачіпка – лише частина небезпечної гри! Дивіться онлайн детективний серіал Коп з минулого 5 сезон 7 серія від 02.10.2025 на сайті ICTV2!

У 7 серії детектива ICTV2 Коп з минулого 5 сезон капітан Долін і лейтенант Сироїд розслідують загадкову смерть Раїси Уманської. Тіло жертви, отруєне вихлопними газами, знаходять у гаражі. Виглядає, як самогубство, але із записів відеокамер стерто всі сліди. Нитки справи ведуть до минулого, яке хтось ретельно намагається приховати.

Тим часом полковник Кулініч отримує флешку від СБУ з компроматом на винуватця резонансної аварії. Але коли Долін переглядає запис, він не впізнає у водієві свого ворога. Це – новий поворот, який змінює все. А ще під час побачення з Мартою, герой комедійного детектива випадково зустрічає Малиновську і потрапляє в незручну ситуацію… Дізнайтеся просто зараз, хто насправді вбив Раїсу Уманську? Чи був її прихований роман мотивом для злочину? І хто намагається замести сліди аварії Кулініча? Дивіться онлайн детективний серіал Коп з минулого 5 сезон 7 серія від 02.10.2025 на сайті ICTV2 – розгадка буде гучною!

