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Лейтенант Егор Ковальчук приехал из Киева в Черноморск на службу в морскую полицию. Приключения парня ждали еще в Одессе, когда он потерял чемодан с вещами. Но первый день в Черноморске тоже оставил откровенно не очень приятные впечатления, ведь коллеги — сержант Сержик Левин и капитан Дмитрий Мельниченко не слишком поспешили принять принципиального «столичного салагу» Ковальчука. Однако случилось одно событие, которое все-таки изменит отношение к новому сослуживцу… Какие еще приключения принесет первый день в Черноморске для Егора Ковальчука? Смотрите Морская полиция. Черноморск 1 серия.

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