seach
ICTV - Разом краще

Video: Морская полиция. Черноморск – 1 серия

Смотрите прямо сейчас премьеру иронического экшн-детектива Морская полиция. Черноморск 1 серия на сайте Сериалы ICTV! Лейтенант Егор Ковальчук приехал из Киева в Черноморск на службу в морскую полицию. Приключения парня ждали еще в Одессе, когда он потерял чемодан с вещами. Но первый день в Черноморске тоже оставил откровенно не очень приятные впечатления, ведь коллеги - сержант Сержик Левин и капитан Дмитрий Мельниченко не слишком поспешили принять принципиального "столичного салагу" Ковальчука. Однако случилось одно событие, которое все-таки изменит отношение к новому сослуживцу... Какие еще приключения принесет первый день в Черноморске для Егора Ковальчука? Смотрите Морская полиция. Черноморск 1 серия. Смотрите онлайн Морская полиция. Черноморск на ICTV

Морская полиция. Черноморск – 1 серия
0 Комментировать

Смотрите прямо сейчас премьеру иронического экшн-детектива Морская полиция. Черноморск 1 серия на сайте Сериалы ICTV!

Лейтенант Егор Ковальчук приехал из Киева в Черноморск на службу в морскую полицию. Приключения парня ждали еще в Одессе, когда он потерял чемодан с вещами. Но первый день в Черноморске тоже оставил откровенно не очень приятные впечатления, ведь коллеги — сержант Сержик Левин и капитан Дмитрий Мельниченко не слишком поспешили принять принципиального «столичного салагу» Ковальчука. Однако случилось одно событие, которое все-таки изменит отношение к новому сослуживцу… Какие еще приключения принесет первый день в Черноморске для Егора Ковальчука? Смотрите Морская полиция. Черноморск 1 серия.

Смотрите онлайн Морская полиция. Черноморск на ICTV

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Серіали ICTV / Морская полиция. Черноморск – 1 серия / 15.02.2022 22:20
15.02.2022 22:20

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

ЕЩЕ

Мы рекомендуем

ЕЩЕ

Актеры

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь