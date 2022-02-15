Морська поліція. Чорноморськ – 1 серія

Знайомтесь, сержант Серж Левін! – Морська поліція. Чорноморськ – 15 лютого, 21:30
Знайомтесь, капітан Дмитро Мельниченко! – Морська поліція. Чорноморськ – 15 лютого, 21:30
Спекотна премʼєра взимку на ICTV – Морська поліція. Чорноморськ – 15 лютого, 21:30
Знайомтесь, лейтенант Єгор Ковальчук! – Морська поліція. Чорноморськ – 15 лютого, 21:30
Морська поліція. Чорноморськ – Спекотна ПРЕМʼЄРА на ICTV вже 15 лютого о 21:30
Морська поліція. Чорноморськ – дивіться ПРЕМʼЄРУ з 15 ЛЮТОГО о 21:30 на ICTV
Морська поліція. Чорноморськ – Спекотна прем’єра від ICTV – СКОРО
Морська поліція. Чорноморськ – в Новий рік з новою прем’єрою!
Сьогодні ICTV представляє першу серіальну прем’єру року
ICTV знімає третій сезон серіалу «Коп з минулого»
П’ять причин подивитися «Морська поліція. Чорноморськ»: тепла прем’єра на ICTV
Юрій Дяк із серіалу «Морська поліція. Чорноморськ» про труднощі, дельфінів та відпочинок на зйомках