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Video: Морська поліція. Чорноморськ – 1 серія

Дивіться просто зараз премʼєру іронічного екшн-детективу Морська поліція. Чорноморськ 1 серія на сайті Серіали ICTV! Лейтенант Єгор Ковальчук приїхав з Києва до Чорноморська на службу в морську поліцію. Пригоди на хлопця чекали ще в Одесі, коли він загубив валізу з речами. Та перший день в Чорноморську теж залишив відверто не дуже приємні враження, адже колеги - сержант Сєржик Левін та капітан Дмитро Мельниченко не надто поспішили прийняти принципового "столичного салагу" Ковальчука. Проте трапилась одна подія, яка все-таки змінить ставлення до нового товариша по службі...Які ж іще пригоди принесе перший день в Чорноморську для Єгора Ковальчука? Дивіться Морська поліція. Чорноморськ 1 серія. Дивіться онлайн Морська поліція. Чорноморськ на ICTV

Морська поліція. Чорноморськ – 1 серія
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Дивіться просто зараз премʼєру іронічного екшн-детективу Морська поліція. Чорноморськ 1 серія на сайті Серіали ICTV!

Лейтенант Єгор Ковальчук приїхав з Києва до Чорноморська на службу в морську поліцію. Пригоди на хлопця чекали ще в Одесі, коли він загубив валізу з речами. Та перший день в Чорноморську теж залишив відверто не дуже приємні враження, адже колеги – сержант Сєржик Левін та капітан Дмитро Мельниченко не надто поспішили прийняти принципового “столичного салагу” Ковальчука. Проте трапилась одна подія, яка все-таки змінить ставлення до нового товариша по службі…Які ж іще пригоди принесе перший день в Чорноморську для Єгора Ковальчука? Дивіться Морська поліція. Чорноморськ 1 серія.

Дивіться онлайн Морська поліція. Чорноморськ на ICTV

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ICTV / Серіали ICTV / Морська поліція. Чорноморськ – 1 серія / 15.02.2022 22:20
15.02.2022 22:20

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