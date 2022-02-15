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Лейтенант Єгор Ковальчук приїхав з Києва до Чорноморська на службу в морську поліцію. Пригоди на хлопця чекали ще в Одесі, коли він загубив валізу з речами. Та перший день в Чорноморську теж залишив відверто не дуже приємні враження, адже колеги – сержант Сєржик Левін та капітан Дмитро Мельниченко не надто поспішили прийняти принципового “столичного салагу” Ковальчука. Проте трапилась одна подія, яка все-таки змінить ставлення до нового товариша по службі…Які ж іще пригоди принесе перший день в Чорноморську для Єгора Ковальчука? Дивіться Морська поліція. Чорноморськ 1 серія.

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