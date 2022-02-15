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Video: Морская полиция. Черноморск – 2 серия

Смотрите прямо сейчас сериал Морская полиция. Черноморск 2 серия на сайте Сериалы ICTV! Морская полиция. Черноморск 2 серия начинается с того, что новоиспеченная команда - Мельниченко, Левин и Ковальчук поймали веселившихся на катере наркоманов, а также обнаружили труп мужчины с проломленной головой. Несмотря на то, что морская полиция не занимается расследованиями, Мельниченко, в прошлом работавший в убойном отделе, стремится найти убийцу. Чем закончится следствие и как проявит себя новенький Егор Ковальчук на этот раз? Смотрите Морская полиция. Черноморск 2 серия. Смотрите онлайн Морская полиция. Черноморск 1 серия на ICTV

Морская полиция. Черноморск – 2 серия
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Смотрите прямо сейчас сериал Морская полиция. Черноморск 2 серия на сайте Сериалы ICTV!

Морская полиция. Черноморск 2 серия начинается с того, что новоиспеченная команда — Мельниченко, Левин и Ковальчук поймали веселившихся на катере наркоманов, а также обнаружили труп мужчины с проломленной головой. Несмотря на то, что морская полиция не занимается расследованиями, Мельниченко, в прошлом работавший в убойном отделе, стремится найти убийцу. Чем закончится следствие и как проявит себя новенький Егор Ковальчук на этот раз? Смотрите Морская полиция. Черноморск 2 серия.

Смотрите онлайн Морская полиция. Черноморск 1 серия на ICTV

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ICTV / Серіали ICTV / Морская полиция. Черноморск – 2 серия / 15.02.2022 23:15
15.02.2022 23:15

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