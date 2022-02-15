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Морская полиция. Черноморск 2 серия начинается с того, что новоиспеченная команда — Мельниченко, Левин и Ковальчук поймали веселившихся на катере наркоманов, а также обнаружили труп мужчины с проломленной головой. Несмотря на то, что морская полиция не занимается расследованиями, Мельниченко, в прошлом работавший в убойном отделе, стремится найти убийцу. Чем закончится следствие и как проявит себя новенький Егор Ковальчук на этот раз? Смотрите Морская полиция. Черноморск 2 серия.

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