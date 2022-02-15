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Video: Морська поліція. Чорноморськ – 2 серія

Дивіться просто зараз серіал Морська поліція. Чорноморськ 2 серія на сайті Серіали ICTV! Морська поліція. Чорноморськ 2 серія розпочинається з того, що новоспечена команда - Мельниченко, Левін та Ковальчук зловили наркоманів, які веселились на катері, а також виявили труп чоловіка з проломленою головою. Незважаючи на те, що морська поліція не займається розслідуваннями, Мельниченко, який в минулому працював в забійному відділі прагне знайти вбивцю. Чим закінчиться слідство та як себе проявить новенький Єгор Ковальчук цього разу? Дивіться Морська поліція. Чорноморськ 2 серія. Дивіться онлайн Морська поліція. Чорноморськ 1 серія на ICTV

Морська поліція. Чорноморськ – 2 серія
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Дивіться просто зараз серіал Морська поліція. Чорноморськ 2 серія на сайті Серіали ICTV!

Морська поліція. Чорноморськ 2 серія розпочинається з того, що новоспечена команда – Мельниченко, Левін та Ковальчук зловили наркоманів, які веселились на катері, а також виявили труп чоловіка з проломленою головою. Незважаючи на те, що морська поліція не займається розслідуваннями, Мельниченко, який в минулому працював в забійному відділі прагне знайти вбивцю. Чим закінчиться слідство та як себе проявить новенький Єгор Ковальчук цього разу? Дивіться Морська поліція. Чорноморськ 2 серія.

Дивіться онлайн Морська поліція. Чорноморськ 1 серія на ICTV

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ICTV / Серіали ICTV / Морська поліція. Чорноморськ – 2 серія / 15.02.2022 23:15
15.02.2022 23:15

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