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Video: Морская полиция. Черноморск – 3 серия

Смотрите прямо сейчас сериал Морская полиция. Черноморск 3 серия на сайте Сериалы ICTV! Капитан Мельниченко сильно травмировался во время спасения одного из работников порта, который не хотел жить из-за несчастной любви. В результате – спасенная жизнь, больничный и 3 недели без любимой работы. Однако новых красок начала приобретать его личная жизнь, ведь прокурор Марина Эдуардовна начала частенько наведываться к капитану. Повезло в любви и лейтенанту Ковальчуку, встретившему волшебную дайверку Сашу. К тому же эта симпатия оказалась взаимной. Но кроме любовных перипетий ребят ждет интересная задача, связанная с найденным сокровищем из парохода "Святополк". Действительно ли кто-то в Черноморске нашел драгоценности стоимостью в несколько миллионов долларов и не причастна ли к этому дайверка Саша, которая знает слишком много информации о кладе? Смотрите Морская полиция. Черноморск 3 серия. Смотрите онлайн Морская полиция. Черноморск 2 серия на ICTV

Морская полиция. Черноморск – 3 серия
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Смотрите прямо сейчас сериал Морская полиция. Черноморск 3 серия на сайте Сериалы ICTV!

Капитан Мельниченко сильно травмировался во время спасения одного из работников порта, который не хотел жить из-за несчастной любви. В результате – спасенная жизнь, больничный и 3 недели без любимой работы. Однако новых красок начала приобретать его личная жизнь, ведь прокурор Марина Эдуардовна начала частенько наведываться к капитану.

Повезло в любви и лейтенанту Ковальчуку, встретившему волшебную дайверку Сашу. К тому же эта симпатия оказалась взаимной. Но кроме любовных перипетий ребят ждет интересная задача, связанная с найденным сокровищем из парохода «Святополк». Действительно ли кто-то в Черноморске нашел драгоценности стоимостью в несколько миллионов долларов и не причастна ли к этому дайверка Саша, которая знает слишком много информации о кладе? Смотрите Морская полиция. Черноморск 3 серия.

Смотрите онлайн Морская полиция. Черноморск 2 серия на ICTV

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ICTV / Серіали ICTV / Морская полиция. Черноморск – 3 серия / 17.02.2022 22:20
17.02.2022 22:20

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