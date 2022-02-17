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Капитан Мельниченко сильно травмировался во время спасения одного из работников порта, который не хотел жить из-за несчастной любви. В результате – спасенная жизнь, больничный и 3 недели без любимой работы. Однако новых красок начала приобретать его личная жизнь, ведь прокурор Марина Эдуардовна начала частенько наведываться к капитану.

Повезло в любви и лейтенанту Ковальчуку, встретившему волшебную дайверку Сашу. К тому же эта симпатия оказалась взаимной. Но кроме любовных перипетий ребят ждет интересная задача, связанная с найденным сокровищем из парохода «Святополк». Действительно ли кто-то в Черноморске нашел драгоценности стоимостью в несколько миллионов долларов и не причастна ли к этому дайверка Саша, которая знает слишком много информации о кладе? Смотрите Морская полиция. Черноморск 3 серия.

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