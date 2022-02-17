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Video: Морська поліція. Чорноморськ – 3 серія

Дивіться просто зараз серіал Морська поліція. Чорноморськ 3 серія на сайті Серіали ICTV! Капітан Мельниченко сильно травмувався під час порятунку одного з працівників порту, який не хотів жити через нещасливе кохання. В результаті - врятоване життя, лікарняний та 3 тижні без улюбленої роботи. Проте нових фарб почало набувати його особисте життя, адже прокурор Марина Едуардівна почала частенько навідуватись до капітана. Поталанило в коханні й лейтенанту Ковальчуку, який зустрів чарівну дайверку Сашу. До того ж, ця симпатія виявилась взаємною. Та крім любовних перипетій на хлопців чекає цікаве завдання, повʼязане зі знайденим скарбом із пароплава "Святополк". Чи дійсно хтось в Чорноморську знайшов коштовності вартістю в кілька мільйонів доларів і чи бува не причетна до цього дайверка Саша, яка знає занадто багато інформації про скарб? Дивіться Морська поліція. Чорноморськ 3 серія. Дивіться онлайн Морська поліція. Чорноморськ 2 серія на ICTV

Морська поліція. Чорноморськ – 3 серія
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Дивіться просто зараз серіал Морська поліція. Чорноморськ 3 серія на сайті Серіали ICTV!

Капітан Мельниченко сильно травмувався під час порятунку одного з працівників порту, який не хотів жити через нещасливе кохання. В результаті – врятоване життя, лікарняний та 3 тижні без улюбленої роботи. Проте нових фарб почало набувати його особисте життя, адже прокурор Марина Едуардівна почала частенько навідуватись до капітана.

Поталанило в коханні й лейтенанту Ковальчуку, який зустрів чарівну дайверку Сашу. До того ж, ця симпатія виявилась взаємною. Та крім любовних перипетій на хлопців чекає цікаве завдання, повʼязане зі знайденим скарбом із пароплава “Святополк”. Чи дійсно хтось в Чорноморську знайшов коштовності вартістю в кілька мільйонів доларів і чи бува не причетна до цього дайверка Саша, яка знає занадто багато інформації про скарб? Дивіться Морська поліція. Чорноморськ 3 серія.

Дивіться онлайн Морська поліція. Чорноморськ 2 серія на ICTV

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ICTV / Серіали ICTV / Морська поліція. Чорноморськ – 3 серія / 17.02.2022 22:20
17.02.2022 22:20

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