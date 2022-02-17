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Мельниченко, Левин и Ковальчук имеют дело с малолетним преступником. Рыжеволосый хулиган Хижняк ограбил дом друга Мельниченко и даже смог убежать от морской полиции, прихватив с собой пистолет Егора. Не успеет ли парень наделать больше бед?

Кроме того, мама Левина в очередной раз пытается женить своего сына. Удастся ли ей на этот раз найти хорошую женщину ярому холостяку Сержику? Смотрите Морская полиция. Черноморск 4 серия.

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