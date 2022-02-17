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Мельниченко, Левін та Ковальчук мають справу з малолітнім злочинцем. Рудоволосий хуліган Хижняк пограбував будинок друга Мельниченка і навіть зміг втекти від морської поліції, прихопивши із собою пістолет Єгора. Чи не встигне хлопець наробити більше лиха?

Крім того, мама Левіна вже вкотре намагається одружити свого сина. Чи вдасться їй цього разу знайти хорошу жінку затятому холостяку Сєржику? Дивіться Морська поліція. Чорноморськ 4 серія.

Дивіться онлайн Морська поліція. Чорноморськ 3 серія на ICTV