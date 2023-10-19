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Морская полиция. Черноморск – 6 серия

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Главный герой украинского боевика Дмитрий Мельниченко попадет в затруднительную ситуацию. Сперва ему придется извиняться перед Мариной Эдуардовной, ведь накануне он очень обидел ее. Свое примирение пара закрепит страстным поцелуем прямо в кабинете прокурора. Однако дальше в 6 серии  украинского сериала Морская полиция Дмитрия ждет плохая новость. На пляже находят бездыханное тело его старого друга Михаила Дяченко. Полицейский вместе с Мариной Эдуардовной отправляются на расследование. Удастся ли Дмитрию побороть эмоции и сосредоточиться на деле? Покажет боевик Морская полиция. Черноморск 6 серия.

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