Морская полиция. Черноморск – 6 серия

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Главный герой украинского боевика Дмитрий Мельниченко попадет в затруднительную ситуацию. Сперва ему придется извиняться перед Мариной Эдуардовной, ведь накануне он очень обидел ее. Свое примирение пара закрепит страстным поцелуем прямо в кабинете прокурора. Однако дальше в 6 серии украинского сериала Морская полиция Дмитрия ждет плохая новость. На пляже находят бездыханное тело его старого друга Михаила Дяченко. Полицейский вместе с Мариной Эдуардовной отправляются на расследование. Удастся ли Дмитрию побороть эмоции и сосредоточиться на деле? Покажет боевик Морская полиция. Черноморск 6 серия.

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