Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Онлайн Факти Проєкти Телепрограма ICTV Серіали
Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
44:21
43:05
42:36
44:02
41:31

Морська поліція. Чорноморськ – 6 серія

Дивіться просто зараз іронічний екшн-детектив Морська поліція. Чорноморськ 6 серія на сайті Серіали ICTV!

Головний герой українського бойовика Дмитро Мельниченко потрапить у скрутну ситуацію. Спершу йому доведеться вибачатися перед Мариною Едуардівною, адже напередодні він дуже образив її. Своє примирення пара закріпить пристрасним поцілунком просто в кабінеті прокурорки. Однак далі в 6 серії українського серіалу Морська поліція. Чорноморськ на Дмитра чекає погана новина. На пляжі знаходять бездиханне тіло його старого друга Михайла Дяченка. Поліцейський разом з Мариною Едуардівною вирушають на розслідування. Чи вдасться Дмитру побороти емоції та зосередитися на справі? Покаже бойовик Морська поліція. Чорноморськ 6 серія.

Дивіться онлайн серіал Морська поліція. Чорноморськ 5 серія на ICTV

Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь
    ВГОРУ