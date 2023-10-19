Морська поліція. Чорноморськ – 6 серія

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Головний герой українського бойовика Дмитро Мельниченко потрапить у скрутну ситуацію. Спершу йому доведеться вибачатися перед Мариною Едуардівною, адже напередодні він дуже образив її. Своє примирення пара закріпить пристрасним поцілунком просто в кабінеті прокурорки. Однак далі в 6 серії українського серіалу Морська поліція. Чорноморськ на Дмитра чекає погана новина. На пляжі знаходять бездиханне тіло його старого друга Михайла Дяченка. Поліцейський разом з Мариною Едуардівною вирушають на розслідування. Чи вдасться Дмитру побороти емоції та зосередитися на справі? Покаже бойовик Морська поліція. Чорноморськ 6 серія.

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