Сериал Вскрытие покажет 2 сезон 21 серия уже на сайте сериалы ICTV! Олег Гончар берется за расследование убийства бывшего напарника. Мужчина сообщил жене, что его похитили и попросил выполнить условия преступников. Несмотря на то, что все было выполнено — жертву не отпустили, а убили и сожгли тело. Кто и за что убил коллегу Олега Гончара?

Между тем, Яна получила приглашение на свидание от бывшего мужа, но все испортил Илья. Неужели Олегу и Яне так и не суждено больше быть вместе? Смотрите сериал Вскрытие покажет 2 сезон 21 серия прямо сейчас на нашем сайте!

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