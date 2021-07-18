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Video: Вскрытие покажет 2 сезон. 23 серия

Сериал Вскрытие покажет 2 сезон 23 серия уже на сайте сериалы ICTV! В новой серии криминалисты берутся за расследование одновременно двух убийств с похожими телесными повреждениями, а именно: гематомами, ссадинами и, что самое удивительное - следами масла с шиммером. Тело одного мужчины нашли на автобусной остановке, а другого в подвале. За что расплатились жизнью погибшие? Тем временем, в Гончара возникли проблемы на работе. Прокуратура вызывает его на допрос и ему нужно быть временно отстраненным от своих обязанностей ... Что же случилось? Неужели Илья Левченко нашел способ отомстить сопернику? Смотрите сериал Вскрытие покажет 2 сезон 23 серия прямо сейчас на нашем сайте! Смотрите также: Вскрытие покажет 2 сезон 22 серия

Вскрытие покажет 2 сезон. 23 серия
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Сериал Вскрытие покажет 2 сезон 23 серия уже на сайте сериалы ICTV! В новой серии криминалисты берутся за расследование одновременно двух убийств с похожими телесными повреждениями, а именно: гематомами, ссадинами и, что самое удивительное — следами масла с шиммером. Тело одного мужчины нашли на автобусной остановке, а другого в подвале. За что расплатились жизнью погибшие?

Тем временем, в Гончара возникли проблемы на работе. Прокуратура вызывает его на допрос и ему нужно быть временно отстраненным от своих обязанностей … Что же случилось? Неужели Илья Левченко нашел способ отомстить сопернику? Смотрите сериал Вскрытие покажет 2 сезон 23 серия прямо сейчас на нашем сайте!

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ICTV / Серіали ICTV / Вскрытие покажет 2 сезон. 23 серия / 18.07.2021 10:00
18.07.2021 10:00

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