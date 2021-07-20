Сериал Вскрытие покажет 2 сезон 28 серия уже на сайте сериалы ICTV! Финал этой истории вы увидите прямо сейчас! В последней серии Яна и Олег Гончар расследуют убийство оперативника Александра Петрова, изуродованное тело которого рыбаки нашли в реке. Неизвестный жестоко поиздевался над мужчиной, отрезав ему голову и руки.

Параллельно главные герои должны разобраться наконец и с личной жизнью. Сойдется ли опять Яна с бывшим мужем? Главная интрига будет раскрыта прямо сейчас в сериале Вскрытие покажет 2 сезон 28 финальная серия!

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