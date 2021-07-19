Сериал Вскрытие покажет 2 сезон 25 серия уже на сайте сериалы ICTV! 17-летний юноша скатился с лестницы и умер сразу после ссоры с будущей мачехой. По заключению судмедэксперта, парень умер от внезапной смерти во время эпилепсии, однако Олег Гончар не исключает версию убийства. По словам отца, между его новой подругой и сыном были очень сложные отношения …

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