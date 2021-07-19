Серіал Розтин покаже 2 сезон 25 серія вже на сайті серіали ICTV! 17-річний юнак скотився зі сходів і помер відразу після суперечки з майбутньою мачухою. За висновком судмедексперта, хлопець помер від раптової смерті під час епілепсії, проте Олег Гончар не відкидає версію вбивства. За словами батька, між його новою подругою та сином були дуже складні стосунки…

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