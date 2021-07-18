Серіал Розтин покаже 2 сезон 24 серія вже на сайті серіали ICTV! Бюро розслідувань береться за вбивство футбольного фаната. Біля його тіла знайдено прапор команди ворога, тому швидше за все злочин вчинив ультрас команди-суперника. Проте в Олега Гончара з’явилася інша версія, як тільки він поспілкувався з футбольними фанами, які могли б бути причетними до вбивства…

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