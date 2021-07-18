Сериал Вскрытие покажет 2 сезон 24 серия уже на сайте сериалы ICTV! Бюро расследований берется за убийство футбольного фаната. Возле его тела найден флаг команды противника, поэтому скорее всего преступление совершил ультрас команды-соперника. Однако у Олега Гончара появилась другая версия, как только он пообщался с футбольными фанами, которые могли бы быть причастными к убийству …

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